Einen Aprilscherz der netten Art hat sich First Lady Jill Biden ausgedacht: Die Frau von US-Präsident Joe Biden verkleidete sich am Donnerstag auf einem Flug nach Washington als Stewardess und verteilte Eiscremeriegel an die mitreisenden Journalisten und Mitarbeiter. Mit der schwarzen Kurzhaarperücke, der schwarzen Maske und dem Namensschild mit der Aufschrift „Jasmine“ habe keiner die 69 Jahre alte First Lady erkannt, berichteten Mitreisende, die Jill Biden bei einer Reise nach Kalifornien begleitet hatten. Es war nicht der erste Aprilscherz der Präsidentengattin. Als ihr Ehemann Joe Biden noch Vizepräsident war, versteckte sie sich einmal in einem Gepäckfach der Air Force Two und erschreckte die Mitreisenden beim Öffnen des Fachs mit einem lauten „Buh!“.