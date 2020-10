Potsdam. Die Potsdamer Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Rapper Bushido wegen Anstiftung zur Brandstiftung. Eine Sprecherin der Behörde bestätigte am Donnerstag einen entsprechenden Medienbericht. Bushildo selbst wolle sich dazu nicht äußern, erklärte eine Anwältin des 42-Jährigen. Bushido, der mit bürgerlichem Namen Anis Ferchichi heißt, soll Mittäter angestiftet haben, seine Villa in Kleinmachnow Ende 2013 angezündet zu haben, so die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Das Ermittlungsverfahren laufe bereits seit einiger Zeit.