Bei den Reformen geht es um Entscheidungen mit Folgen für künftige Generationen. Politik muss deren Interessen stärker berücksichtigen. Andere Länder sind weiter als wir.

Deutschland tritt in eine Phase größerer Reformdebatten ein. Die Rentenpolitik muss neu geordnet werden, die Finanzierung des Staates steht unter Druck, beim Klimaschutz entscheidet sich in den kommenden Jahren, ob die gesetzten Ziele tatsächlich erreicht werden. Es geht um langfristige Weichenstellungen, um Entscheidungen, deren Folgen vor allem diejenigen tragen werden, die heute jung sind oder noch gar nicht wählen dürfen.

Deshalb lohnt ein Blick auf eine strukturelle Schieflage der Politik. Deutschland ist eine alternde Gesellschaft – und damit auch eine alternde Demokratie. Längst gehören Menschen über 60 zu den größten und zuverlässigsten Wählergruppen. Das bleibt nicht ohne Folgen. Reformen, die Älteren etwas zumuten, sind besonders heikel. Entscheidungen dagegen, deren Kosten erst später sichtbar werden, lassen sich leichter treffen. In der Rentenpolitik zeigt sich dieses Muster seit Jahren.

Ähnliche Spannungen zeigen sich auch in anderen Bereichen des Sozialstaats – etwa in der aktuellen Debatte über die beitragsfreie Mitversicherung von Ehepartnern in der gesetzlichen Krankenversicherung. Während diese Leistung politisch äußerst sensibel ist, müssen Studierende spätestens Mitte 20 ihre Beiträge selbst zahlen. Das ist nur ein kleines Beispiel dafür, wie unterschiedlich Belastungen zwischen Generationen verteilt sein können.

Bei den Themen Klimaschutz oder Staatsverschuldung ist es kaum anders. Die politische Versuchung ist überall dieselbe: kurzfristige Entlastung heute, langfristige Kosten morgen. Politische Verantwortung aber endet nicht mit der nächsten Wahlperiode.

Andere Länder versuchen deshalb, den Interessen der Zukunft institutionell mehr Gewicht zu geben. In Wales etwa gibt es eine Beauftragte für zukünftige Generationen, die Regierung und Behörden verpflichtet, politische Entscheidungen auch auf ihre langfristigen Folgen zu prüfen. In Finnland beschäftigt sich ein Ausschuss des Parlaments mit Zukunftsfragen – von technologischen Entwicklungen bis zu den Folgen des demografischen Wandels.

Außerhalb Europas gibt es ähnliche Ansätze: In Neuseeland müssen Regierungen regelmäßig Langfristberichte über die finanzielle Nachhaltigkeit des Staates vorlegen, die den Blick bewusst über Jahrzehnte hinweg richten. Ziel ist es, politische Entscheidungen auch danach zu beurteilen, welche Lasten sie kommenden Generationen hinterlassen.

Und selbst im politisch umstrittenen Ungarn existiert ein Ombudsmann für künftige Generationen, der Gesetze daraufhin prüft, ob sie Umwelt und Lebensgrundlagen langfristig gefährden könnten.

Solche Institutionen lösen freilich keine politischen Konflikte. Aber sie verändern die Perspektive. Sie erinnern daran, dass Politik nicht nur gegenüber den heutigen Wählern Verantwortung trägt, sondern auch gegenüber denen, die morgen hier leben werden.

Deutschland kennt viele Formen der Interessenvertretung: Parteien, Verbände, Gewerkschaften. Was fehlt, ist eine ernsthafte Stimme für die Zukunft. Gerade jetzt, zu Beginn der neuen Reformdebatten, wäre sie nötiger denn je. Denn eines ist sicher: Die Zukunft hat kein Wahlrecht. Aber sie wird mit den Folgen leben müssen.