Lachen gilt als eine der einfachsten menschlichen Reaktionen – und doch steckt hinter ihm eine erstaunlich ernst gemeinte Idee. Daran erinnert der Weltlachtag, der jedes Jahr Anfang Mai gefeiert wird und diesmal auf den 1. Mai fällt. In vielen Städten treffen sich Menschen an diesem Tag in Parks oder auf öffentlichen Plätzen, um gemeinsam zu lachen.

Die Initiative geht auf den indischen Arzt Madan Kataria zurück. Er gründete Mitte der 1990er‑Jahre in Mumbai den ersten sogenannten Lachclub. Kataria war überzeugt, dass gemeinsames Lachen Stress reduzieren, das Wohlbefinden steigern und sogar das soziale Miteinander verbessern kann. Aus dieser Idee entstand das Konzept des „Lachyoga“, bei dem Atemübungen mit bewusst ausgelöstem Gelächter kombiniert werden.

Inzwischen gibt es weltweit Tausende solcher Gruppen. Außenstehenden mag das künstliche Lachen zunächst merkwürdig erscheinen. Doch die Erfahrung vieler Teilnehmer zeigt: Selbst ein bewusst begonnenes Lachen wird oft schnell ansteckend und führt zu echter Heiterkeit.

Der Weltlachtag erinnert damit an eine simple, aber nicht ganz triviale Erkenntnis: Manchmal genügt gemeinsames Lachen, um Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen – ganz ohne große Programme oder komplizierte Strategien.