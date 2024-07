Es wird keine Schlammschlacht in diesem Jahr bei der Anreise zum Wacken Festival. So viel steht angesichts der Wetterprognosen fest. Alles läuft glatt an.

Wacken (dpa) - Die Anreise zum Wacken Festival (W:O:A) in Schleswig-Holstein läuft nach Angaben der Organisatoren reibungslos. «Wir haben aktuell ungefähr 4.000 Fahrzeuge auf der Fläche und der Verkehrsfluss ist gut», sagte Veranstalter Thomas Jensen. «Insgesamt werden wir heute noch auf circa 8.000 bis 10.000 Autos kommen. Alles läuft wie geplant, die Anfahrt mit den Access Pässen funktioniert und das Konzept greift.»

Der Veranstalter betonte: «Wir wollen hier die Party des Jahres feiern und die gesamte Community, die ganze Family strengt sind an, dass man möglichst schnell auf dem Campground ist. Ich bin sehr zuversichtlich.»

Das Wacken Open Air gilt als eines der größten Heavy Metal-Festivals der Welt. Zum Start im Jahr 1990 kamen 800 Besucher. Heute sind es jährlich 85.000 Fans aus aller Welt, die die Gemeinde mit 2.000 Einwohnern für mehrere Tage zum Mittelpunkt der Festivalszene werden lassen. Das Wacken Open Air 2024 beginnt am Mittwoch und dauert bis zum 3. August.

Aus den Schlamm-Problemen wegen des Dauerregens im vergangenen Jahr habe man Lehren gezogen, sagte Veranstalter Jensen. «Wir haben einige Hunderttausend Euro in die Hand genommen, um das landwirtschaftliche Gelände durch Schotterwege aus Recycling-Material zu befestigen.»

Einer der Headliner beim 33. W:O:A sind die Scorpions. Die deutsche Rockband spielte bereits 2012 in Wacken. Erwartet werden auch unter anderem Korn, Amon Amarth, In Extremo, Blind Guardian und Knorkator. Die 85.000 Karten für 2024 waren binnen viereinhalb Stunden ausverkauft.

Info