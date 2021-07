Annemarie und Wayne Carpendale plauderten in der «NDR Talk Show» ein bisschen darüber, wie es bei ihnen zu Hause so zugeht. Als Mutter und Vater eines kleinen Sohnes ziehen sie an einem Strang.

Berlin (dpa) - Annemarie und Wayne Carpendale sehen sich als konsequente Eltern in der Erziehung ihres Sohnes.

„Wir sind beide sehr konsequent. (...) Wenn es eine Ansage gibt: Das und das muss noch gemacht werden, dann wird auch nicht so halb Zähne geputzt, dann werden auch die Zähne geputzt. Und dann gibt es keine Diskussion, das sind wir beide“, sagte Annemarie Carpendale am Freitagabend in der „NDR Talk Show“.

Über die Ähnlichkeit seines Sohnes mit seinem Vater und Schlagerstar Howard sagte Wayne Carpendale: In Teilen sei Mads so ein kleiner Howard. „Er baut auch schon ein Mikrofon aus Lego, (...) singt den ganzen Tag und saugt alle Lieder, die man ihm so vorsingt, auf.“ Die Carpendales leben in München.

