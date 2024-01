Caren Miosga hat ihren neuen ARD-Polit-Talk präsentiert. Zum Auftakt begrüßte sie einen Spitzenpolitiker.

Berlin (dpa) - Caren Miosga hat die erste Ausgabe ihrer neuen ARD-Polit-Talkshow präsentiert. Die TV-Journalistin und frühere «Tagesthemen»-Moderatorin, die die Nachfolge von Anne Will antrat, begrüßte am Sonntagabend ihren ersten Gast: den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz. In der ersten Hälfte der einstündigen Sendung «Caren Miosga» sprach die 54-Jährige mit dem Unionspolitiker auch über die Frage, wie konservativ Deutschlands Zukunft wird.

An dem runden Tisch in dem neu gestalteten Studio in Berlin-Adlershof, das in Blau-, Grau- und Holztönen gehalten ist, nahmen in der zweiten Hälfte der Live-Sendung weitere Gesprächspartner Platz: die Journalistin der Wochenzeitung «Die Zeit», Anne Hähnig, und der Soziologie-Professor Armin Nassehi. Es ging auch um die Frage, wie sich die CDU von der AfD abgrenze.

Miosgas neuer Talk wird sonntagabends um 21.45 Uhr im Ersten - wie auch der frühere Talk von Vorgängerin Anne Will - direkt nach der Krimi-Reihe und dem Quotengaranten «Tatort» ausgestrahlt.