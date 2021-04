Die Freude über den Hauptgewinn bei der jährlichen Tombola der „Bethel Baptist Church“ in Uniontown im US-Bundesstaat Pennsylvania währte nicht lange: Der Pastor schloss eine 27-Jährige von dem gerade gewonnenen Angelausflug aus. Der Grund? Sie wäre die einzige Frau unter den sechs Teilnehmern, darunter ihm selbst, gewesen. Vor dem Hintergrund zahlreicher Enthüllungen über sexuelle Übergriffe in den Reihen der Baptisten in den USA schien dem Gottesmann dies zu heikel. Jeder Versuchung solle unter allen Umständen vermieden werden, erklärte die Gemeinde später auf ihrer Facebook-Seite. Ein Ersatzangebot lehnte die ausgeladene Tombolagewinnerin allerdings ab: Sie hätten an einem weiteren Angelausflug teilnehmen können – zusammen mit ihrem Vater.