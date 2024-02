Die Kinder konnten sich vor dem mutmaßlichen Täter in eine Schule retten. Die Polizei hat ein Messer und eine Taschenlampe sichergestellt.

Duisburg (dpa) - Zwei Kinder sollen in Duisburg angegriffen und schwer verletzt worden sein. «Wir gehen von einer Straftat aus», sagte eine Polizeisprecherin. Ein 21-jähriger Verdächtiger sei festgenommen worden. Er stehe im Verdacht, die Kinder angegriffen zu haben.

Das Geschehen habe sich gegen 12.00 Uhr im Stadtteil Marxloh ereignet. Die Kinder hätten sich in eine nahegelegene Schule retten können.

Nach dpa-Informationen hat die Polizei ein Messer und eine Taschenlampe als Tatwaffen sichergestellt. Mit beiden Gegenständen habe der Verdächtige auf die Kinder eingeschlagen und eingestochen, hieß es aus Polizeikreisen. Bei dem festgenommenen 21-Jährigen handele es sich um einen Deutsch-Bulgaren. Eine Lehrerin sei den Kindern als Erste zu Hilfe gekommen. Die Staatsanwaltschaft in Duisburg teilte mit, sich erst am Donnerstag zum Fall äußern zu wollen.

Erst am vergangenen Donnerstag hatte es an einer Schule in Wuppertal eine Bluttat gegeben. Bei einem Angriff, den die Behörden als Amoktat einstuften, wurden sieben Schüler und der 17-jährige mutmaßliche Täter verletzt.

Der Oberstufenschüler war den Ermittlern zufolge in einer Pause mit einem Messer unvermittelt auf mehrere Mitschüler losgegangen. Anschließend soll er sich selbst schwere Verletzungen zugefügt haben, bevor ein Lehrer ihn zum Aufgeben bewegen konnte. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft gibt es bei dem 17-Jährigen Hinweise auf eine psychische Erkrankung.