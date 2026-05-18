Panorama Angreifer erschießt mindestens zwei Menschen in Südtürkei

Türkische Nationalflagge
Der Angriff ereignete sich in der südtürkischen Provinz Mersin. (Symbolbild)

Ein Angreifer schießt in einem Restaurant in der Südtürkei um sich, Menschen sterben. Die Polizei sucht nach dem Täter - und dem Motiv.

Mersin (dpa) - Ein Angreifer hat in einem Restaurant in der südtürkischen Provinz Mersin mindestens zwei Menschen getötet und mehrere verletzt. Der Unbekannte habe wahllos um sich geschossen und sei dann geflohen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Der Hintergrund war zunächst unklar.

Die Zeitung «Cumhuriyet» berichtete von insgesamt vier Toten und acht Verletzten. Der Angreifer habe den Besitzer des Restaurants und einen Mitarbeiter erschossen, bei seiner Flucht habe er zudem zwei weitere Menschen getötet. Die Polizei sei im Einsatz, um den Täter zu fassen. Eine offizielle Erklärung lag zunächst nicht vor.

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