Unbekannte wollen in Kenzingen anscheinend den „Tag des Bieres“ am 7. August gebührend, aber zum Nulltarif feiern. 60 Kisten Bier, so die Polizei, seien in dem südbadischen Ort aus dem Außenlager eines Einkaufsmarkts geklaut worden.

Dafür unternahmen die Diebe offenbar größere Anstrengungen, denn sie mussten einen fünf Meter hohen Zaun überwinden. Sie schlugen laut Polizei zunächst in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu und stahlen 40 Bierkisten mit einem Gesamtwert von rund 500 Euro. In der Nacht auf Freitag dann rückten sie noch einmal an und klauten weitere 20 Kisten Bier.

Die Polizei ermittelt vor allem zu der Frage, wie die Diebe die schweren Kisten über den Zaun gewuchtet haben. Die Beamten gehen von mehreren Tätern aus, die ihr Diebesgut wahrscheinlich mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert haben.