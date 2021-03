Halbjährlich grüßt das Murmeltier: In der Nacht auf Sonntag wird der Uhrzeiger von zwei auf drei Uhr gedreht, dann gilt wieder Sommerzeit. Dabei sollte das Ritual in der EU eigentlich in diesem Jahr beendet werden. Warum es die Zeitumstellung noch gibt – und ob ein Ende in Sicht ist.

Noch immer keine EU-Regelung

Gerade in Deutschland halten viele Menschen wenig von den jährlich zwei Zeitumstellungen. In Umfragen meinen regelmäßig mehr als drei Viertel, der Wechsel auf Sommerzeit im März und die Umstellung auf Winterzeit im Oktober sei überflüssig und gehöre abgeschafft. Tatsächlich wird in der EU seit Sommer 2018 konkret über ein Ende der Zeitumstellung diskutiert. Allerdings liegt das Streitthema derzeit auf Eis.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Video: Video: AFP

Flickenteppich vermeiden

Vor allem soll ein Flickenteppich innerhalb der EU mit mehreren Zeitzonen vermieden werden. Die erforderliche Abstimmung unter den Mitgliedsstaaten lässt aber weiter auf sich warten. Im Lauf der Debatten kristallisierte sich heraus, dass manche Staaten wie Portugal grundsätzlich gegen das Ende der Zeitumstellung sind. Und Portugal hat derzeit den EU-Ratsvorsitz inne – unwahrscheinlich also, dass der Streit in absehbarer Zeit gelöst wird. Ohne Einigung aber kann das ganze Vorhaben scheitern.

Zur Realität gehört auch, dass das Thema in keinem Land der EU so sehr die Gemüter bewegt wie in Deutschland: Allein drei Millionen der EU-weit 4,6 Millionen Teilnehmer an einer Onlinebefragung, die das Thema 2018 ins Rollen brachte, kamen aus der Bundesrepublik.

Energieersparnis umstritten

Die Sommerzeit wurde in Deutschland 1980 eingeführt – und zwar aus Gründen der Energieeinsparung. Dahinter steckte die Überlegung, dass weniger Beleuchtung und damit weniger Strom verbraucht werden, wenn sich der Tag um eine Stunde nach vorn „verschiebt“. Kritiker führen aber seit jeher ins Feld, dass die Zeitumstellung ihren ursprünglichen Zweck nicht erfüllt. Energiespareffekte seien kaum nachweisbar.

Technisch kein Problem

Rein technisch ist die Zeitumstellung unproblematisch. Taktgeber für die Zeit sind in Deutschland die Atomuhren der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig. Über Sender werden die Signale übertragen, durch die sich die Funkuhren automatisch an die Zeitumstellung anpassen. Auch für die Bahn ist die Zeitumstellung längst Routine.