Kurz vor Ende ihrer Welttour sagt Popstar Lady Gaga ein Konzert in Kanada ab. Auf Instagram entschuldigt sich die Sängerin vielfach bei ihren Fans und erklärt ihre Umstände.

Los Angeles (dpa) - Popstar Lady Gaga hat kurzfristig ein Konzert in Montreal wegen einer Atemwegsinfektion abgesagt. «Mein Arzt hat mir dringend geraten, heute nicht aufzutreten, und ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich euch heute die Leistung bieten könnte, die ihr verdient», schrieb die 40-Jährige am Montag (Ortszeit) in einer Instagram-Story. «Ich bin völlig am Boden zerstört und es tut mir so leid.»

Sie kämpfe mit der Atemwegsinfektion bereits seit einigen Tagen und «tue alles, was ich kann, um mich auszuruhen und wieder gesund zu werden, aber es ist schlimmer geworden», schrieb die «Born This Way»-Sängerin. Sie könnte sich «wirklich nicht schlechter darüber fühlen», dass sie ihre Fans «im Stich lasse».

Die vielfache Grammy-Gewinnerin war bereits vergangenen Donnerstag und Freitag im Rahmen ihrer «Mayhem Ball»-Tour in Montreal aufgetreten. Am kommenden Donnerstag und Freitag sind Konzerte in Saint Paul im US-Bundesstaat Minnesota geplant. Ob diese stattfinden können, schrieb Lady Gaga zunächst nicht. Die Sängerin hatte bereits im vergangenen September einen Auftritt in Miami wegen Stimmproblemen abgesagt.

Lady Gaga ist seit vergangenem Sommer im Rahmen ihrer «Mayhem Ball»-Tour unterwegs. Am kommenden Montag will sie ihre Welttournee mit einem letzten Auftritt in New York abschließen.