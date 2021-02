In Südafrika fordern Medizinmänner und -frauen den gleichen Zugang zu Covid-Impfungen wie Krankenhausmitarbeiter. „Die Verfassung unseres Landes setzt uns mit Ärzten und Pflegern gleich“, erklärte ein Vertreter der traditionellen Heiler. Er begründet seine Forderung mit dem Einfluss, den Alternativmediziner in dem Schwellenstaat besitzen. Immerhin 80 Prozent der schwarzen Südafrikaner nähmen die Dienste sogenannter Sangomas in Anspruch. „Deshalb sollten wir auch die ersten sein, die die Impfung erhalten“, so Sprecher Mbayimbayi Hlathi.

Lockerungen angekündigt

Südafrikas traditionelle Heiler fühlen sich im Kampf gegen das Coronavirus von der Regierung ohnehin ausgegrenzt. Im vergangenen Jahr sorgten sie deshalb für Aufsehen, als sie während eines Lockdowns forderten, wie Ärzte als „systemrelevant“ eingestuft zu werden.

Anfang dieser Woche traf die erste Lieferung eines Corona-Impfstoffs im Land ein. Mit dem Vakzin von AstraZeneca soll das Medizinpersonal geimpft werden. Präsident Cyril Ramaphosa verkündete zu Wochenbeginn Lockerungen im Alltag, da sein Land offenbar über die zweite Welle der Pandemie hinweg sei. Jedoch ist Südafrika von allen Ländern Afrikas am stärksten von Corona betroffen. Bisher gibt es knapp 1,5 Millionen Infizierte.