Kein Lebensmittel löst solche Gefühle aus wie Brot. Das hat sich in der Corona-Zeit gezeigt. Drei Tage bei Schwarzwald-Müller Daniel Blattert.

Daniel Blattert ist Müllermeister in sechster Generation. Es muss schon viel passieren, um einen wie ihn aus der Ruhe zu bringen. Leitet der 46-Jährige doch bereits sein halbes Leben lang die Blattert-Mühle in Bonndorf-Wellendingen im Südschwarzwald. Der große, ernste Alemanne redet nicht schnell, aber laut und deutlich. Sein breites Kreuz kann auch 50-Kilo-Säcke schultern. Diese Mühle liefert bei jedem Wetter, Schneestürme inklusive. Wenn geräumt werden muss, macht der Chef das selbst.

Die Corona-Hamsterkäufe machten allerdings auch dem gestandenen Unternehmer erheblich zu schaffen. Nervöse Abnehmer wollten statt der bestellten 200 Kilo plötzlich sofort das Fünffache geliefert haben, andere kamen gleich mit dem eigenen Transporter. Offenbar sorgten sich alle um den Bestand der Lieferkette, hatten Angst vor einer Quarantäne. Doch der Müller will seine Kunden zu keiner Zeit, auch jetzt nicht, enttäuschen – das ist sein eisernes Prinzip. Denn er hat sich ihr Vertrauen mit viel harter Arbeit erworben.

Vorübergehend musste er die Produktion um 40 Prozent steigern, die Mühle läuft nicht mehr von 8 bis 14, sondern von 5 bis 19 Uhr. Sein Arbeitstag beginnt um 7.30 Uhr und dauert derzeit mindestens zwölf Stunden. Die Rekordbilanz am Jahresende 2020: Unglaubliche 6500 DHL-Pakete für die Online-Besteller wurden in Bonndorf gepackt und versandt; die pandemiebedingte Zusatz-Nachfrage steigerte den Umsatz der Mühle gleich um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Noch 550 Getreidemühlen in Deutschland

Mehl ist keine Mangelware, aber – das beweisen diese aufwühlenden Wochen – es bleibt ein sehr begehrter Stoff, an dem sich bis heute Revolutionen und Kriege entzündet haben. Kein Lebensmittel hat je so heftige Emotionen ausgelöst wie das tägliche Brot. Und der Hunger danach.

Die Mühle liegt seit dem Mittelalter ein paar Kilometer südlich des Städtchens Bonndorf, nur 33 Kilometer vom schweizerischen Schaffhausen entfernt. Seit 1820 wird sie von der Familie Blattert betrieben. Es gibt nur mehr wenige Traditionsbetriebe dieser Art: Klapperten um 1950 noch 17.000 Getreidemühlen in deutschen Landen, so sind es gegenwärtig nur noch knapp 550 Mühlen sehr unterschiedlicher Größe. Was die Blattert-Mühle in einem Jahr vermahlen kann, nämlich im Schnitt rund tausend Tonnen Getreide, das schafft eine große Industriemühle an einem einzigen Tag. Aber hohes Tempo führt gerade bei Mehl und Brot nicht unbedingt zur besten Qualität.

Umschlagplatz für Bauern der Region

Überm Schreibtisch in seinem Büro hängt der Meisterbrief vom 10. Mai 1997. Damals war Blattert der jüngste Müllermeister der Nation und übernahm bald das Geschäft von seinem kinderlosen Onkel Friedrich. Hier oben, 800 bis 900 Meter über dem Meeresspiegel, wächst seit Jahrhunderten ein besonders pilzresistenter Weizen und ein robuster Roggen; den Dinkel liefert ein Müllerkollege zu. Daraus mahlt Blattert sein Mehl. Die Nachfrage nach Naturkost-Produkten steigt stetig. Blattert hat 18 fleißige Mitarbeiter und immer wieder neue Ideen. Vater Hubert hilft mit 80 Jahren noch kräftig mit, Mutter Elisabeth und Frau Christiane sind im gut besuchten Mühlenladen unersetzbar.

Blatterts Mühle sammelt alles Getreide der Umgebung, sie ist der Umschlagplatz für etwa 80 Bauern im Umkreis von 30 Kilometern. Braugerste geht zur Mälzerei, Rapssamen weiter zur Ölmühle – und nur das allerbeste Brotgetreide wird für die Mehlproduktion eingelagert. Das Vertrauensverhältnis der Landwirte zu ihrem Müller ist über Jahrzehnte gewachsen. Die Zeiten sind längst vorbei, als Müller einen schlechten Ruf hatten, weil sie außerhalb der Stadtmauern lebten, mit viel Gesinde und nahrhaften Vorräten, vom Pfarrer misstrauisch beäugt. Und die in Notzeiten zu Sündenböcken wurden, weil sie angeblich heimlich Getreide horten oder arme Leute betrügen.

Jogi Löw schwört auf Dinkel-Müsli

In der Lieferkette zwischen Getreidezüchter und Endverbraucher spielt der Müller eine entscheidende logistische Rolle. Zu Blattert kommen sogar Kunden aus Freiburg, vom Bodensee und aus der Schweiz. Selbst Bundestrainer Joachim Löw schwört auf das Dinkel-Müsli aus Bonndorf.

Im Mühlenladen und im Online-Shop finden die Kunden auch allerlei Zubehör zum privaten Backen, wie Gärkörbe, Kastenformen, Bäckerleinen, Teigschaber, Brotgewürz. Alles, was alle brauchen, die inzwischen glauben, dass Selberbacken die beste Lösung ist. Und es werden täglich mehr, die so denken. Weil ihnen die Billigware vom Discounter eher Bauchschmerzen als Genuss bereitet.

Druck der Discounter

Am zweiten Tag, während wir mit zwei Tonnen Mehl im Transporter durch den Hochschwarzwald kurven, um drei seiner Kunden zu beliefern, erzählt Blattert, wie dramatisch sich die Situation im Brotgewerbe seit dem Jahr 2000 für die meisten selbstständigen Bäckereien verändert hat. Der brutale Einbruch von Lidl und anderen Discountern in das Geschäft mit dem Frischbrot hat die ganze Branche unter extremen Veränderungsdruck gesetzt. Es finde derzeit ein „wahnsinniger, ein radikaler Wandel“ bei den Bäckern statt, für den der Müller drei weitere Gründe nennt: Erstens funktioniere der Generationswechsel in den Familienbetrieben immer seltener, weil die Jungen keine Lust mehr hätten, an sechs Tagen in der Woche um 1 Uhr nachts an die Arbeit zu gehen. Zweitens werde die beim Backen nach wie vor erforderliche Handarbeit immer teurer. Und drittens werde ein viel zu großes Sortiment produziert.

„Auch ich wurde geprägt von dem Brot, das meine Mutter für uns immer gebacken hat“, bekennt der Müller. Die Sehnsucht nach dem gesunden, wohlschmeckenden Brot aus der eigenen Kindheit sei auch der Grund, warum immer mehr Menschen wieder anfingen, selber gesundes Brot zu backen. Aus Mehl, Wasser, ein wenig Hefe und etwas Salz. Mit viel Geduld, doch ohne die vielen künstlichen Backtriebmittel und Enzyme der Großbäcker, die der Müller für die Allergien und Unverträglichkeiten verantwortlich macht.

Der Teig bestimmt das Tempo

„Warm, lang und weich/macht den Bäcker reich“ ist ein altes Sprichwort, das er gern zitiert. Will sagen: Ein bekömmlicher und schmackhafter Brotteig braucht einfach Zeit und Wärme, um gut und gar zu werden. Der Teig bestimmt das Tempo, nicht das Fließband. Blattert ist aber auch überzeugt, dass es selbst bei industrieller Herstellung heute durchaus möglich wäre, ohne ungesunde Zusatzstoffe auszukommen.

Dieser Müller ist nämlich selbst ein Bäcker. Und das kam so: Mit einem semi-professionellen Steinbackofen wollte die Familie Blattert vor 16 Jahren auf einer Ausstellung vorführen, wie gut das Brot aus ihren naturbelassenen Mehlen schmeckt. Kunden, die davon gegessen hatten, merkten, wie verträglich traditionell hergestelltes Brot sein kann. „So kam ich letztlich aus karitativen Gründen zum Backen“, sagt Blattert und lacht.

Der Duft der frischen Brote

Jeden Freitag muss er daher schon um ein Uhr nachts aufstehen. Um mit seinem rumänischen Mitarbeiter Leonid Simu, 28, Hunderte Bauernbrote, Vollkornbrote, Baguettes und Weckle zu backen. Dann schuften die zwei Männer als eingespieltes Duo im Keller der Mühle. Sie reden kaum. Es ist wie ein Ritual. Die Knetmaschinen drehen stur ihre Haken durch die schweren Teige, die allmählich anschwellen in ihren Blechformen und Gärkörben. Der französische Bongard-Ofen backt ohne Pause bis morgens um neun. Die Körbe füllen sich, aus dem Keller der Mühle dringt der intensive Duft der frischen Brote, zieht in der klaren Schwarzwaldluft durchs halbe Dorf. Während der Müller-Bäcker sich am Morgen für ein paar Stunden aufs Ohr legt, versuchen die Frauen im Mühlenladen, den Andrang der Familien zu bewältigen, die sich mit Brotlaiben und Brötchen eindecken, als gäbe es nur noch Sonntage im Leben. Und danach kein Morgen.

„Mein allererster Wunsch ist es, den Menschen meiner Heimat ein verlässlicher Lebensmittellieferant zu sein. Authentisch zu bleiben mit guter Arbeit.“ Es ist eine seltene Balance aus Unternehmergeist und Demut, die dieser Müllermeister ausstrahlt. Als gläubiger Katholik, dessen Bruder Clemens sogar Priester wurde, ist sich Daniel Blattert jeden Tag in der Woche bewusst, dass das berühmte Gebet „Unser täglich Brot gib uns heute“ zu keiner Zeit wie selbstverständlich erhört wurde.