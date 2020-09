Leicht verletzt hat eine 42-jährige Touristin aus Lettland einen 60 Meter tiefen Sturz in den Allgäuer Alpen überlebt. Wie die Polizei in Kempten am Mittwoch mitteilte, war die Bergwanderin am Dienstag nahe Oberstdorf mit ihrem Hund vom Seealpsee auf dem Weg ins Oytal. Dabei kam sie vom Weg ab und stürzte rund 60 Meter ab. Sie fiel in eine Tanne auf einem Plateau und fing sich ab.

Almhirten hörten die Hilferufe der Frau und verständigten Polizei und Bergwacht. Mit einem Hubschrauber wurde die Verunglückte in der Dämmerung geborgen. Sie war nur leicht verletzt und konnte bereits am Abend das Krankenhaus wieder verlassen. Vermisst wird jedoch nach dem Unglück die rot-braune Ridgeback-Hündin der Frau. Die Polizei bittet Wanderer, die Augen nach dem Tier offen zu halten.