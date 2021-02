US-Rock-Ikone Bruce Springsteen ist wegen Alkoholkonsums in einem Park zu einer Geldstrafe von 500 Dollar (gut 400 Euro) verdonnert worden. Der 71-Jährige entging am Mittwoch aber einer Verurteilung wegen Trunkenheit am Steuer und gefährlicher Fahrweise.

Springsteen war Mitte November an der Atlantikküste seines Heimatstaats New Jersey festgenommen worden. Er hatte Alkohol getrunken und war mit dem Motorrad unterwegs. Bei einem später vorgenommenen Alkoholtest blieb er aber deutlich unter der Promillegrenze.

„Wann können sie bezahlen, Herr Springsteen?“

Ursprünglich hatte Springsteen bei allen drei Vorwürfen auf nicht schuldig plädiert. Im Zuge einer Vereinbarung zwischen Verteidigung und Staatsanwaltschaft bekannte er sich dann aber in einem Punkt schuldig. So wurde ein Prozess vermieden.

Richter Anthony Mautone hob zu Springsteens Entlastung hervor, dass Alkoholkonsum in dem Park lange Zeit nicht verboten war. Er betonte auch, dass Springsteen sich im Straßenverkehr bislang fast nie etwas zuschulden habe kommen lassen. „Herr Springsteen, ich muss Sie fragen, wie lange sie brauchen, um die Strafe zu bezahlen“, fragte der Richter dann. „Ich denke, ich kann sofort bezahlen, Euer Ehren“, entgegnete der Rockmusiker lächelnd.