In Deutschlands größtem Affengehege freut man sich über den ersten Nachwuchs des Jahres.

Puh, ist das heiß! Das sommerliche Wetter hat auch den Affenberg in Salem am Bodensee im Griff. Aber die eigentliche Nachricht aus dem wegen Corona geschlossenen „Affenhaus“ lautet: Babyalarm! Es gibt den ersten Nachwuchs dieses Jahres. Bislang sei eine Handvoll Tierbabys geboren worden, es könnten aber bis zu 15 kleine Berberaffen werden, sagte Parkleiter Roland Hilgartner. Tipp für kurzentschlossene Bodenseebesucher: Der Affenberg soll am 25. Mai wieder besuchbar sein.

Berberaffen sind in Marokko und Algerien beheimatet. Dort leben sie in Gebirgsregionen bis in Höhen von 2000 Metern. Die klimatischen Bedingungen seien denen am Bodensee sehr ähnlich, so dass die Berberaffen auch am Affenberg das ganze Jahr über im Freien leben könnten, erklärt der Parkleiter. In dem rund 20 Hektar großen Salemer Waldgehege – deutschlandweit für Affen das weitläufigste – leben derzeit rund 200 der Tiere. Und dank der Bäume gibt es ja auch genug Schatten.