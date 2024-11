Eine Umfrage zeigt: Nicht wenige Menschen öffnen Adventskalender-Türchen auch schon mal an einem anderen Tag als vorgesehen. Am beliebtesten sind nicht die Kalender, in denen nur Schokolade ist.

Hamburg (dpa) - Noch knapp vier Wochen, dann geht's endlich los: ein Adventskalender-Türchen täglich bis zum Heiligabend. Zwei Drittel der Menschen in Deutschland nehmen es dabei nicht so genau und haben schon einmal eine Tür vor oder nach dem eigentlichen Tag geöffnet. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Marktforschungsinstituts Appinio unter 1.000 Personen hervor.

Fast jeder Zweite hat demnach sogar schon mal alle Türchen auf einmal geöffnet. Laut Appinio halten sich vor allem Männer häufig nicht an die vorgesehene Reihenfolge. Der Umfrage zufolge hatte etwas mehr als die Hälfte der Menschen bereits Ende Oktober einen Adventskalender für dieses Jahr. Von den übrigen gaben gut 60 Prozent an, dass sie noch einen möchten.

Die Kalender zur Vorweihnachtszeit werden gern verschenkt, besonders häufig an Kinder und Partnerin oder Partner. Am beliebtesten sind Adventskalender mit verschiedenen Süßigkeiten. Dies wird von 58 Prozent genannt. Danach folgen solche mit Schokolade (45) und selbst gebastelte Varianten (31).