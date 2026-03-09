Im «Tatort» spielt sie die Mordermittlerin Bibi Fellner, bald ist sie im Ersten in einer Callboy-Tragikomödie zu sehen. Dabei liebäugelt die 67 Jahre alte Schauspielerin mit einem ganz anderen Genre.

München (dpa) - Die Schauspielerin Adele Neuhauser (Wien-«Tatort») würde gerne mal für eine ganz besondere Zielgruppe drehen.

«Ich habe Sehnsucht, Kinderfilme zu machen», sagte die 67-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Ich möchte ein bisschen so fantasievolle Ausflüge machen, wie Emma Thompson in "Eine zauberhafte Nanny" zum Beispiel», sagte sie. Dabei gehe es aber nicht um klassische Märchenverfilmungen. «Nein, nein, schon ein bisschen moderner.»

Am Mittwoch (11. März) ist Neuhauser aber erst einmal ab 20.15 Uhr im Ersten zu sehen. In «Makellos - Eine kurze Welle des Glücks» spielt sie die Chefin eines Münchner Trachtengeschäfts, die sich auf einen jüngeren Callboy einlässt. Doch plötzlich werden Constanze und ihr Mann mit Fotos und Videos erpresst.