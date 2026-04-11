Die «Zwergerlbahn» im berühmten Wiener Freizeitpark stammt aus der Nachkriegszeit. Laut dem Betreiber steht hinter dem Unfall kein technischer Defekt, sondern menschliches Versagen.

Wien (dpa) - Bei einem Unfall auf einer Achterbahn im Wiener Prater sind fünf erwachsene Fahrgäste verletzt worden. Der vorderste Waggon der aus den 1950er Jahren stammenden Bahn sei entgleist, sagte ein Sprecher der Rettung der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtet.

Zwei 63-jährige Frauen mussten nach Angaben des Sprechers ins Krankenhaus gebracht werden. Drei Personen mit leichteren Verletzungen konnten vor Ort in dem Freizeitpark behandelt werden.

Unfall auf der «Zwergerlbahn»

Das Unglück passierte auf der «Wiener Hochschaubahn». Das Fahrgeschäft ohne Loopings und extreme Steigungen ist besonders bei jüngeren Kindern beliebt. Die auch als «Zwergerlbahn» bekannte Strecke führt durch eine künstliche Alpenlandschaft, die mit Zwergen dekoriert ist.

Der Zug sei aufgrund eines Fehlers der mitfahrenden Fahrzeugführerin zu schnell unterwegs gewesen, erklärte der Betreiber der APA. «Da die Notbremseinrichtung nicht betätigt wurde, entgleiste der erste Waggon», hieß es. Es gebe keine technische Ursache für den Unfall.

Der Prater mit seinem berühmten Riesenrad ist eine der wichtigsten Tourismus-Attraktionen in der Stadt an der Donau. Die «Wiener Hochschaubahn» ist nach Angaben des Betreibers die älteste Achterbahn der österreichischen Hauptstadt.