So hat sich die frisch gebackene Rentnerin ihren Abschied wohl nicht vorgestellt. Die heute 63-jährige Marion Hennig hat 46 Jahre in der Uniklinik in Dresden gearbeitet – zum Abschied in ihre wohl verdiente Rente hat sie nun ein Geschenk bekommen: Einen 10 Euro Blumengutschein, inklusive Urkunde. Die Enttäuschung war groß, erklärt die Rentnerin bei “Tag24“. Es gehe ihr nicht ums Geld, sondern um die Wertschätzung.

Doch die Umstände erklären den ungewöhnlich mageren Abschied: Die eigentliche Verabschiedung musste wegen des Coronavirus ausfallen. “Es war eine Feierstunde mit Betriebsjubilaren und Vorstand geplant“, so Henning. Laut „Tag24“ bekam die Rentnerin dann aber doch noch ein Trostpflaster – einen Abschied im kleinen Kreis der Kinderklinik-Ambulanz habe Hennig als „sehr schön“ empfunden. Außerdem erhielt sie Karten fürs Biertheater, Rhododendren und eine Chronik.