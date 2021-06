Vier Abiturienten und ein Autofahrer haben mitten in der Nacht zwei Polizisten in Bochum nach einem schweren Unfall aus dem bereits brennenden Streifenwagen gerettet. „Riesenglück, dass die vier jungen Leute nach ihrer Abi-Feier da vorbeikamen und ein Autofahrer angehalten hat“, sagte ein Bochumer Polizeisprecher. Die verunglückten Beamten seien schwer verletzt worden und hätten unter anderem Knochenbrüche erlitten. „Ich weiß nicht, ob sie ohne Hilfe rechtzeitig aus dem Auto gekommen wären.“ Der Streifenwagen wurde bei dem Unfall am frühen Freitagmorgen völlig zerstört.

Der 30 Jahre alte Polizist am Steuer und seine 24 Jahre alte Kollegin waren bei der Einsatzfahrt mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Tankstelleneinbruch. Dabei sei der Streifenwagen von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Baum geprallt und habe Feuer gefangen. Die Beamten kamen ins Krankenhaus, Lebensgefahr bestehe aktuell nicht. Den mutmaßlichen Tankstelleneinbrecher habe eine andere Streife festgenommen.