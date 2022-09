[Aktualisiert 15.30 Uhr] Bei dem in Duisburg abgestürzten Kleinflugzeug handelt es sich nach Angaben der Polizei und Staatsanwaltschaft um ein sogenanntes Ultraleichtflugzeug, mit dem die tödlich verunglückten Insassen einen Rundflug über die Stadt unternahmen. Die beiden Opfer sind den Angaben zufolge ein 54 Jahre alter Mann aus Bottrop und ein 77-Jähriger aus Dortmund.

Die beiden seien mit dem Ultraleichtflugzeug in Dinslaken gestartet und aus weiterhin ungeklärter Ursache damit am Sonntagnachmittag abgestürzt. Die Insassen des Ultraleichtflugzeugs seien nach derzeitigem Erkenntnisstand am Flugplatz „Schwarze Heide“ in Dinslaken gestartet und zu einem Rundflug über Duisburg aufgebrochen.

Auf dem Weg zurück sei es dann zu dem Unglück gekommen. Der Absturz ereignete sich während einer laufenden Show mit rund 900 Besuchern. Der Zelteingang war nur etwa 50 Meter von der Absturzstelle entfernt. Womöglich entging Duisburg nur knapp einem Unglück mit weitaus mehr Opfern. Der Einsatzleiter der Feuerwehr informierte das Publikum nach der Veranstaltung im Zirkuszelt über das Unglück. Die Polizei begleitete die Zuschauer danach geordnet aus dem Zelt. Viele Besucher mussten sich in Geduld üben, bevor sie am Abend vom Gelände fahren durften. In Brand geraten waren auch etwa zehn Autos.

Mit DNA-Untersuchungen soll die Identität der beiden gestorbenen Besatzungsmitglieder zweifelsfrei geklärt werden. Laut Obduktion starb der 54-Jährige an einem Verbrennungstrauma, der 77-Jährige erlag einem Polytrauma - also mehreren schwersten Verletzungen.

Ermittler der Duisburger Kriminalpolizei und Mitarbeiter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung seien noch vor Ort, um weitere Erkenntnisse über die Ursache des Absturzes zu gewinnen.