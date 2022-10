Mehr als 1000 Paddington-Plüschbären und andere Teddys, die Trauernde nach dem Tod der britischen Königin Elizabeth II. niedergelegt hatten, kommen einer Wohltätigkeitsorganisation für Kinder zugute. Die Kuscheltiere werden nach einer professionellen Reinigung in den kommenden Wochen der Stiftung Barnardo’s übergeben, wie der Buckingham-Palast am Samstag mitteilte. Die Queen war jahrzehntelang Schirmherrin von Barnardo’s; aktuell ist dies Königsgemahlin Camilla.

„Wir versprechen, dass wir uns um diese Bären kümmern und dass sie heiß geliebt und den von uns unterstützten Kindern Freude bringen werden“, erklärte Barnado’s-Geschäftsführerin Lynn Perry.

Durch ein zum 70. Thronjubiläum im Juni veröffentlichtes Video, in dem die Queen mit einem computeranimierten Paddington Tee trinkt und über Marmeladensandwiches plaudert, ist der Bär mit dem roten Hut und dem blauen Mantel für viele Briten untrennbar mit Elizabeth II. verbunden. Nach ihrem Tod am 8. September ließen daher Hunderte Briten neben Blumen auch Plüsch-Paddingtons vor den königlichen Residenzen in London und Windsor zurück.