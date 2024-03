Es wird schon wieder operiert. Stunden, nachdem am Montagabend eine 65-jährige Frau einen Großeinsatz ausgelöst hatte, geht der Betrieb am Luisenhospital weiter.

Aachen (dpa) - Nach dem Großeinsatz am Montagabend hat sich der Betrieb am Aachener Luisenhospital normalisiert. Es sei bereits wieder operiert worden, sagte eine Sprecherin des 350-Betten-Krankenhauses am Dienstag. Die Patientenversorgung sei gesichert und auch während des Einsatzes gesichert gewesen. Derzeit würden die Sachschäden erfasst, teilte das Krankenhaus auf seiner Internetseite mit.

Der Einsatz war durch eine 65-jährige Frau ausgelöst worden, die nach den bisherigen Polizeiermittlungen mit einer Schreckschusspistole und einer Sprengstoffgürtel-Attrappe in das Krankenhaus gegangen war und Angestellte bedroht hatte. Nachdem ihr ein Mitarbeiter die Pistole abgenommen hatte, hatte sie sich demnach in einem Patientenzimmer verschanzt und einen pyrotechnischen Gegenstand auf den Gang geworfen. Als sie später versucht habe, einen Gegenstand auf dem Gang abzubrennen, und auf Polizeiansprache nicht reagierte, hatten die Beamten laut einer Mitteilung auf die Frau geschossen und damit die Gefahrenlage beendet.

Nach Angaben des Krankenhauses war wegen des Brandes Rauch durch das Gebäude gezogen. Zeitweise hätten deshalb Aufzüge nicht funktioniert.