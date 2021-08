Die Anzahl der Über-100-Jährigen in Deutschland hat sich zuletzt merklich erhöht. Im vergangenen Jahr gehörten nach Angaben des Statistisches Bundesamts vom Dienstag exakt 20.465 Menschen zu dieser Altersgruppe. Das waren 3523 mehr als 2019. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung entsprach demnach 0,025 Prozent. Das war zugleich der höchste Anteil seit zehn Jahren. 2010 hatte der Anteil der Einwohner im Alter von mindestens 100 Jahren bei 0,018 Prozent gelegen, wie die Behörde in Wiesbaden erklärte.

Wissenschaft diskutiert Gründe

Frauen sind demnach unter den Hochbetagten mit gut 80 Prozent eindeutig in der Mehrzahl. Nur etwa 20 Prozent sind männlich. Wie das Bundesamt weiter mitteilte, wird in der Wissenschaft noch diskutiert, ob unterschiedliche Lebensweisen entscheidend sind oder zusätzlich auch genetische Faktoren eine Rolle spielen.

Insgesamt ist die höhere durchschnittliche Lebenserwartung nach Angaben der Experten des Bundesamts auf medizinischen Fortschritt und verbesserten Lebensverhältnisse zurückzuführen. So sei die Säuglingssterblichkeit inzwischen um ein vielfaches niedriger als vor 100 Jahren. Heute sterben 0,3 Prozent der Kinder im ersten Lebensjahr. 1920 waren es mehr als 40-mal so viele.