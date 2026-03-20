Panorama 77-Jährige tot in Wiesbaden entdeckt - Verbrechen vermutet

Polizei Symbolbild
Die Frau wurde mutmaßlich getötet. (Symbolbild)

Eine Nachbarin schlägt Alarm – dann finden Ermittler die Leiche einer 77-Jährigen. Was Zeugen jetzt berichten könnten, ist für die Polizei entscheidend.

Wiesbaden (dpa) - In Wiesbaden ist eine 77 Jahre alte Frau tot in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gefunden worden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts, wie das Polizeipräsidium Westhessen und die Staatsanwaltschaft Wiesbaden mitteilten.

Polizei und Rettungskräfte waren bereits am vergangenen Samstagmittag alarmiert worden, nachdem eine Nachbarin die Frau mehrere Tage nicht gesehen hatte. In der Wohnung entdeckten die Einsatzkräfte dann die Leiche der Frau.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gehen die Ermittler davon aus, dass die 77-Jährige bereits einige Tage vor dem 14. März gestorben ist. Zur möglichen Todesursache machten sie zunächst keine weiteren Angaben.

Die Kripo hofft nun auf Hinweise von Zeugen. Es geht unter anderem darum, wann die Frau zuletzt gesehen wurde und ob es im Umfeld des Hauses verdächtige Beobachtungen gab.

Mitteilung Ermittler

Mehr zum Thema
Wiesbaden Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x