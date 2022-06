Das texanische Auktionshaus Heritage hat eine VHS-Kassette mit dem Film „Zurück in die Zukunft“ für 75.000 Dollar versteigert. Ein erstaunlicher Preis angesichts der Tatsache, dass die Magnetbänder längst aus der Mode gekommen sind und es wohl kaum noch Abspielgeräte gibt. Aber es handelte sich eben um den Kultfilm aus dem Jahr 1985, in dem Marty McFly (Michael J. Fox, links) mithilfe von Doc Brown (Christopher Lloyd) durch die Zeit reist. Die Kassette kommt außerdem aus der Sammlung von Schauspieler Tom Wilson, der Bösewicht Biff Tannen darstellte. Ein handgeschriebene Notiz gab es von ihm obendrauf: Das Studio habe ihm die VHS-Video nach der Erstveröffentlichung damals geschickt. „Da ich wusste, dass das VHS-System ewig Bestand haben würde, habe ich sie für später aufgehoben und jetzt kann ich keinen Videorekorder mehr finden. Nun ja. Viel Spaß damit!“ Alte Kassetten sind unter Sammlern gerade sehr angesagt, insbesondere wenn es sich – wie in diesem Fall – um Erstausgaben in Originalverpackung handelt.