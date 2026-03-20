Mitten in Wiesbaden eskaliert ein Streit – ein Mann stirbt, ein anderer flieht. Was zu der tödlichen Auseinandersetzung führte, bleibt vorerst rätselhaft.

Wiesbaden (dpa) - In der Wiesbadener Innenstadt ist am Mittag ein 68 Jahre alter Mann bei einem Streit getötet worden. Fahnder nahmen einen 38-Jährigen als mutmaßlichen Täter fest, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Abend mitteilten. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar. Auch wurde zunächst nicht bekannt, wie genau der 68-Jährige ums Leben kam.

Sanitäter waren gegen 13.00 Uhr zu dem verletzten Mann gerufen worden. Sie konnten ihn aber nicht mehr retten, er starb kurze Zeit später an seinen schweren Verletzungen.

Ermittlungen der Polizei ergaben demnach, dass der Mann zuvor mit einem anderen in Streit geraten war, die Auseinandersetzung eskalierte. Der 38-jährige mutmaßliche Täter floh zunächst, konnte jedoch im Zuge der Ermittlungen von der Polizei festgenommen werden. Gegen wird nun wegen Totschlags ermittelt, ein Haftrichter soll über Untersuchungshaft entscheiden.