In den Regenwäldern der indonesischen Vogelkop-Halbinsel haben Forscher zwei Beuteltierarten lebend aufgespürt, die jahrtausendelang als ausgestorben galten.

Tief im Tieflandregenwald der Vogelkop-Halbinsel im Westen Neuguineas wird Wissenschaftsgeschichte geschrieben. Seit etwa 6000 Jahren galt der Dactylonax kambuayai, ein pygmäischer, langfingriger Gleitbeutler als ausgestorben. Nun haben Forscher unter der Leitung des australischen Biologen Tim Flannery und des Geschäftsführers des Bishop Museums, Kristofer Helgen, die Art lebend nachgewiesen. Das auffällig gestreifte Beuteltier hat eine ungewöhnliche anatomische Besonderheit: Ein Finger an jeder Hand ist doppelt so lang wie die übrigen – ein evolutionäres Spezialwerkzeug, mit dem das Tier holzbohrende Insektenlarven aus dem Holz herausangelt. Fossilfunde belegen, dass die Art vor rund 300.000 Jahren in Australien lebte und während der letzten Eiszeit verschwand. Die Forscher fanden in den Wäldern der indonesischen Halbinsel zudem auch den Ringelschwanzgleiter Tous ayamaruensis, der ebenfalls als ausgestorben galt.