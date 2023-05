Die TV-Ermittler Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) bekamen es diesmal mit der organisierten Kriminalität zu tun. Sie zogen das meiste Publikum des Abends.

Berlin (dpa) - Der Wiener «Tatort»-Krimi im Ersten hat am Pfingstmontag die Konkurrenz abgehängt. Der Fall «Azra» kam ab 20.15 Uhr auf 5,76 Millionen (21,4 Prozent). Die TV-Ermittler Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) bekamen es diesmal mit der organisierten Kriminalität zu tun.

Das ZDF wiederholte den Krimi «Nord Nord Mord: Sievers und der goldene Fisch». Der Film von 2021 mit Peter Heinrich Brix, Julia Brendler und Oliver Wnuk erreichte 4,08 Millionen Leute (15,1 Prozent).

RTL strahlte Günther Jauchs Quiz «Wer wird Millionär? - Das Überraschungs-Special» aus. 3,41 Millionen (16,1 Prozent) waren dabei. Sat.1 hatte die deutsche Fantasykomödie «Catweazle» mit Otto Waalkes im Programm, das interessierte 2,17 Millionen (8,2 Prozent).

Bei ZDFneo lief der britische Krimi «Inspector Barnaby: Reif für die Rache», der Fall mit Neil Dudgeon, Jason Hughes und Fiona Dolman lockte 1,16 Millionen (4,3 Prozent) vor den Bildschirm. Mit der Investoren-Show «Die Höhle der Löwen» auf Vox verbrachten 1,09 Millionen (4,4 Prozent) den Abend.

Bei ProSieben war der Science-Fiction-Film «Transformers: The Last Knight» mit Mark Wahlberg und Anthony Hopkins zu sehen - 1,07 Millionen (4,6 Prozent) waren dabei. Die Dokusoap «Davina & Shania - We Love Monaco» auf RTLzwei hatte 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (1,9 Prozent).