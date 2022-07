Sie waren durch die Corona-Pandemie getrennt oder konnten nicht die Hochzeit feiern, die sie sich erträumt hatten: Rund 500 Paare aller Konfessionen haben sich am Sonntag in einem New Yorker Park symbolisch trauen lassen, um gemeinsam die traurigen Momente der Pandemie zu überwinden. Viele konnten nur mühsam ihre Tränen zurückhalten.

„Wir wollten uns am 24. März 2020 auf Hawaii verloben, aber natürlich hat die Pandemie alles zunichte gemacht“, sagte Erica Hackman, während sie im Brautkleid gemeinsam mit ihrem Mann Richard die festliche Atmosphäre in Manhattans Damrosch Park genießt. Wenige Monate nach der geplatzten Verlobung erfuhren sie, dass sie ein Kind erwarten – und ließen sich im engsten Familienkreis mit den typischen Corona-Einschränkungen trauen. Jetzt holten sie ihre Traumhochzeit nach.

Feier für das Leben

Die Zeremonie war vom Lincoln Center organisiert worden, vorgenommen wurde sie von einem Imam, einem Rabbiner sowie einer Pastorin. Geplant hatte das renommierte Kulturinstitut die Großhochzeit ursprünglich für alle Paare, die durch die Pandemie getrennt waren oder deren Hochzeit ruiniert wurde. Doch auch andere Paare waren willkommen.

Zu ihnen zählten die 56-jährige Wonderful Lloyd-Kline und ihre Frau Anisa aus Toronto in Kanada. Sie sind zwar schon seit 2008 verheiratet, wollten aber ebenfalls an der Feier teilnehmen: „Es gibt heutzutage so viel Hass. Einen Tag zu haben, an dem man nur die Liebe feiert, ist wichtig“, sagte Lloyd-Kline.

Inmitten der flanierenden Paare stand Anne-Marie Colon allein da, nur mit einem Foto ihres Verlobten Louis Steven, der „Liebe ihres Lebens“. Er starb im April 2020 an Covid-19. „Wir wollten in Aruba heiraten“, erzählte die 59-Jährige. „Und so dachte ich, dass es eine schöne Feier für das Leben sein würde, das er und ich elf Jahre lang zusammen hatten.“