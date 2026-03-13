5.000 Euro Belohnung: Wer hat den Streit vor dem Supermarkt in Eckernförde gefilmt? Die Polizei sucht dringend Videos und Hinweise – auch anonym.

Eckernförde (dpa) - Nach dem gewaltsamen Tod eines Jugendlichen in Eckernförde hat die Kieler Staatsanwaltschaft eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ermittlung und rechtskräftigen Verurteilung von Tatbeteiligten führen. Zudem ist ab sofort ein Hinweisportal freigeschaltet, über das sich Videos und Fotos hochladen lassen und Hinweise abgegeben werden können, wie die Polizei berichtete.

Vor einem Supermarkt war am Mittwochabend gegen 20.45 Uhr ein Streit derart eskaliert, dass ein Jugendlicher starb. Nach dpa-Informationen war er 15 Jahre alt. Polizeiangaben zufolge kam es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen. Wenig später soll ein Auto davon gefahren sein. Das hatten Zeugen beobachtet.

Etwa drei Kilometer vom Tatort entfernt fanden Einsatzkräfte schließlich den schwer verletzten Jugendlichen. Obwohl sie sofort versuchten, ihn wiederzubeleben, starb er noch auf dem Weg ins Krankenhaus.

Videos gesucht

Die Ermittlerinnen und Ermittler interessieren sich insbesondere für Videos vom Tatgeschehen. Hinweise sind auch anonym geschehen. Telefonische Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0431-160 3333 entgegen.