Seit Samstag war er vermisst – jetzt haben sich die schlimmen Befürchtungen bestätigt: Ein Mann ist in Australien Opfer eines Salzwasserkrokodils geworden.

Der Fall ist gruselig und tragisch zugleich: Die Überreste eines seit Samstag vermissten Mannes wurden – nach einer mehrtägigen Suchaktion – in einem 4,9 Meter langen Salzwasserkrokodil

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

feu.gndne rDe ,-ame&;u04ihrlJg rde aus med lmhlu&tuc;d&ossuml;i nggelenee aBtatnusesd weN otShu aWels tmm,east raw mit eisren iFmiael im henho oNnder lisarnetAus in brUaul wengsee.

Am mSagasaitntchagmt awr er am annAn irveR in onooCtwk, iener nneegeglbae dttSa rnud vrie esnttundouA