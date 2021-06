Die Chinesen trauern um ihr „Heldenschwein“, das 2008 nach einem verheerenden Erdbeben mehr als einen Monat lang unter dem Schutt seines Stalls überlebte. Die Nachricht vom Tod Zhu Jianqiangs, übersetzt „willensstarkes Schwein“, verbreitete sich am Donnerstag wie ein Lauffeuer im ganzen Land.

Der Eber starb nach Angaben des Museums, in dessen Besitz er zuletzt war, im Alter von 14 Jahren an Altersschwäche und Erschöpfung. In Menschenjahren gerechnet sei er einhundert Jahre alt geworden, sagte sein Züchter der Tageszeitung.

Von Wasser und Holzkohle gelebt

Bei dem Erdbeben der Stärke 7,9 im Mai 2008 in der südwestchinesischen Provinz Sichuan waren fast 90.000 Menschen ums Leben gekommen. Sein wundersames Überleben sicherte Zhu Jianqiang ein dauerhaftes öffentliches Interesse. Ein Museum in der Stadt Anren erwarb das „Heldenschwein“ für umgerechnet 375 Euro, um es Touristen als Attraktion vorzuführen.

Nach den Torturen, die das „Heldenschwein“ bis zu seiner Rettung nach dem Erdbeben unter dem Schutt ertragen hatte, soll es laut Augenzeugen allerdings eher wie eine Ziege ausgesehen haben. Offenbar lebte das Tier 36 Tage lang von Holzkohle und Regenwasser.

2011 teilten chinesische Forscher mit, dass sie mit dem Erbgut von „Zhu Jianqiang“ sechs Ferkel geklont hätten. Der Leiter des Klon-Projekts, Du Yatao, sagte damals, das „wunderbare Schwein“ habe alle erneut überrascht.