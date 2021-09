Was man so alles in Lagerhallen finden kann: In den 80er Jahren baute der Fußball-Fan John Le Maitre in mühsamer Handarbeit alle 92 Stadien der englischen Football League als Modell nach. Außerdem das damalige Wembley Stadion. Le Maitre starb 1987 mit 62 Jahren. Eingepackt in Kartons lagerten die Werke 34 Jahre in einer Halle. Jetzt sind die Kunstwerke versteigert worden. Insgesamt kamen umgerechnet rund 22.000 Euro zusammen. Auktionator Adam Gascoigne sagte: „Die Modelle sind eine historische Zeitreise, denn sie zeigen die Stadien noch zu Zeiten, bevor sie die modernen Superstadien wurden. Einige gibt es heute auch gar nicht mehr.“ Der Auktionator freute sich über den Fund: „Es ist toll, dass wir sie auch alle einmal zusammen zeigen konnten, nachdem sie so lange in Vergessenheit geraten waren.“