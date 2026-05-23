Am Pfingstsamstag steigen die Temperaturen an gleich mehreren Orten über 30 Grad. In den kommenden Tagen dürfte es in manchen Regionen sogar noch sommerlicher werden.

Offenbach (dpa) - Zum ersten Mal in diesem Jahr ist die 30-Grad-Marke geknackt worden. Am wärmsten wurde es in Baden-Württemberg, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte: In Waghäusel-Kirrlach in der Nähe von Karlsruhe und in Heidelberg wurden demnach 31,5 Grad gemessen. In Regensburg in Bayern waren es 31,4 Grad. In Neunkirchen-Wellesweiler im Saarland sowie in Duisburg-Baerl in Nordrhein-Westfalen wurden jeweils 31,0 Grad erreicht.

Im vergangenen Jahr waren die Temperaturen bereits am 2. Mai an zwei Messstationen in Baden-Württemberg erstmals über 30 Grad geklettert. Neben der Messstation in Waghäusel-Kirrlach waren auch in Ohlsbach am Rande des Schwarzwaldes Temperaturen knapp über der Marke gemessen worden, wie der DWD damals mitteilte.

In den kommenden Tagen könnten die Temperaturen in manchen Regionen weiter steigen. Von Sonntag bis Dienstag seien am Oberrhein sogar Höchstwerte bis 34 Grad möglich, sagte der Meteorologe Sebastian Schappert vom DWD. In der Nordosthälfte wird es nicht ganz so warm.

Auch auf der Ostseeinsel Rügen genießen unzählige Badegäste das sommerliche Wetter. Foto: Stefan Sauer/dpa

Wetter wie im Hochsommer

Auch an der Küste wird es warm. Foto: Jens Büttner/dpa

Der Pfingstsonntag bringt dem Norden Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad, dort zeigen sich am Himmel teils dichtere Wolken, vereinzelt schauert es. Ansonsten liegen die Werte zwischen 27 und 33 Grad, am wärmsten wird es im Südwesten und Süden.

Ähnlich geht es am Pfingstmontag weiter, die Temperaturen erwärmen sich bei überwiegend blauem Himmel auf hochsommerliche 26 bis 33 Grad, mit den höchsten Werten im Südwesten. In der Südwesthälfte bleibt es nach der derzeitigen Prognose des Wetterdienstes anschließend weiterhin sommerlich warm. Im Nordosten ist dagegen eine deutliche Abkühlung auf 20 bis 24 Grad in Sicht.