Michael Jordan stellt auch lange nach seiner Karriere als einer der besten Basketballer der Welt Rekorde auf – dieses Mal mit Schuhen. Ein Paar Treter der Basketball-Legende wurde jetzt für 2,2 Millionen Dollar (gut zwei Millionen Euro) in New York von einem Unbekannten ersteigert. Damit handele es sich um „die teuersten jemals verkauften Sportschuhe“, erklärte das Auktionshaus Sotheby’s nach der Versteigerung am Dienstag. Die signierten schwarz-roten „Bred“ Air Jordan 13s hatte der Sportstar während der NBA-Finalserie 1998 getragen, bei der er seine sechste und letzte Meisterschaft gewann.

Mit dem erzielten Preis untermauerte Jordan, der 2003 zum dritten Mal und dann endgültig vom Leistungssport zurücktrat, seinen Status als Sport-„Auktionskönig“. Der inzwischen 60-Jährige brach seinen eigenen Rekord für Schuhe, den er 2021 mit 1,4 Millionen Dollar aufgestellt hatte. Zudem stellte Jordan im September vergangenen Jahres den Auktionsrekord für ein getragenes Sporttrikot auf. Das rote Trikot seines Teams Chicago Bulls mit der Rückennummer 23 wurde für 10,1 Millionen Dollar versteigert.