Endlich Frühlingsanfang. Kein Wunder, dass die UN den „Welttag des Glücks“ auf den 20. März gelegt haben. Was Glück ist, wird allerdings sehr unterschiedlich interpretiert.

Krise als Dauerzustand. Nicht nur Horst Schlämmer, fiktiver Vize-Chefredakteur vom „Grevenbroicher Tagblatt“, hat die Faxen dicke: Im Land herrscht schlechte Laune. Donald Trump, die Kriege in der Ukraine, im Iran und im Sudan, steigende Preise an den Tankstellen und Klimakrise: Kurzum: Deutschland hat Rücken. Und zwar im Gesicht.

Kann man da noch so einfach über Glück reden? Hape Kerkeling hätte sich keinen besseren Zeitunkt für die Premiere seines Schlämmer-Films aussuchen können als diese Woche, um seine Kultfigur auf der Suche nach dem Glück auf eine Deutschlandreise zu schicken. Denn am 20. März ist nicht nur astronomischer Frühlingsanfang, sondern auch der von den UN 2013 eingeführte Welttag des Glücks.

Der Kalender jedenfalls lässt keinen Zweifel, dass der Winterblues vorbei ist. Am Freitag um 15.46 Uhr ist Tagundnachtgleiche, das Äquinoktium. Zu diesem Zeitpunkt steht die Sonne genau senkrecht über dem Äquator, Tag und Nacht sind jeweils zwölf Stunden lang. Bis zum Sommeranfang wendet sich die Nordhalbkugel der leicht geneigt stehenden Erde immer stärker der Sonne zu.

Gerühmt in Liedern und Gedichten, steht der kommende Abschnitt des Jahres für Aufbruch, neues Leben, Licht und Wärme. In Literatur und Malerei werden die Jahreszeiten oft mit den menschlichen Lebensaltern gleichgesetzt. Der Frühling steht dabei für die Jugend.

Mit dem Frühling kommt – das behaupten viele Gedichte und Lieder – auch das Glück. Doch was das ist, darüber machen sich die Menschen seit Jahrhunderten Gedanken. Die Gründerväter der USA nahmen das individuelle „Streben nach Glück“ als eines der „unveräußerlichen Rechte“ in ihre Unabhängigkeitserklärung auf. Der vormalige UN-Generalsekretär Ban Ki Moon begründete die Ausrufung des „World-Happiness-Day“ damit, dass zum Glück mehr gehöre als Wirtschaftswachstum und Umsatz. Es gehe um Mitgefühl, Gemeinwohl und nachhaltige Entwicklung.

Glück ist mehr als Wirtschaftswachstum

Dass wirtschaftliches Wachstum nicht alles ist, hat das Königreich Bhutan im Himalaya schon lange erkannt. Seit 2008 ist das „Bruttonationalglück“ in der Verfassung verankert. Regelmäßig wird das Volk nach seiner Zufriedenheit befragt: nach Lebensstandard, Gesundheit, psychischem Wohlergehen, Bildung, Zeiteinteilung, guter Regierungsführung und Gemeinschaftsgefühl.

Wem diese Definitionen nicht reichen, der kann tiefer bohren: So lässt sich etwa unterscheiden zwischen dem Zufallsglück (englisch: luck) und dem Lebensglück (happiness). Oder zwischen einem kurzfristigen Hochgefühl und einer eher auf lange Sicht angelegten Lebenszufriedenheit. Beide können auch gegeneinanderstehen, wie eine im Februar veröffentlichte Studie der Uni Greifswald zeigt: So hebt die Geburt des ersten Kindes bei den Müttern die Stimmung und stärkt das Gefühl von Sinn im Leben – gleichzeitig sinken Lebenszufriedenheit und Partnerschaftsglück.

Umstritten ist, wie weit man selbst zum Glück beitragen kann: Manche Forscher argumentieren, es sei genetisch festgelegt, ob man ein Glas als halb voll oder als halb leer ansieht. Anders argumentieren sogenannte „Glücks“-Ratgeber. Ihre Botschaft: Glück kann man lernen.

Manfred Lütz, Psychiater und Theologe, hält davon nichts. „Wer auf die Glücksratgeber hereinfällt und die Produktion von Glücksgefühlen anstrebt, indem er seine Füße in Orangensaft badet oder an Duftstäbchen riecht, hat vom wirklichen Glück nichts verstanden“, sagt er. Nach Ansicht von Lütz führt eine maßlose Sehnsucht nach machbarem Glück in die Sackgasse. Arthur Schopenhauer, als Menschenhasser bekannt, wandte sich grundsätzlich gegen das Glücksverlangen. Der Mensch sei nicht geboren, um glücklich zu sein. Man müsse schon zufrieden sein, wenn man keine Schmerzen und kein Unglück empfinde.

Zur Sache: Weltglücksbericht – Finnland zum neunten Mal Spitze

Die Finnen sind trotz Dunkelheit und Kälte weiterhin das glücklichste Volk der Welt: Zum neunten Mal in Folge führt Finnland den jährlich veröffentlichten Weltglücksbericht an. Auch andere nordische Länder liegen bei der allgemeinen Zufriedenheit ganz vorn: Auf Platz zwei und drei folgen Island und Dänemark. Deutschland liegt auf Platz 17 – und ist damit um ganze fünf Plätze nach vorn geschnellt.

Unter den 147 untersuchten Ländern war die Lebenszufriedenheit im von den islamistischen Taliban beherrschten Afghanistan am niedrigsten, direkt hinter Sierra Leone und Malawi.

Gleichzeitig weist die im Auftrag der Vereinten Nationen erstellte Studie auf ein Problem des Internet-Zeitalters hin: Der Konsum von Social Media untergräbt demnach zunehmend das emotionale Wohlbefinden junger Menschen im Westen.