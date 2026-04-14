Vom Animateur zum Ballermann-Star: Lorenz Büffel feiert in diesem Jahr Bühnenjubiläum auf Mallorca. Seine Karriere maßgeblich beeinflusst haben zwei Schauspieler aus den USA.

Palma de Mallorca/ Köln (dpa) - «Jetzt kommt der Büffelmann, direkt vom Ballermann.» Wenn dieses Intro auf Mallorca-Partys läuft, wissen die Fans: Jetzt stampft gleich ein Typ mit Hörner-Cap und Fahne auf die Bühne und stimmt Songs wie «Beate die Harte», «Midnight Lady» oder «Der Zug hat keine Bremse» an. Partysänger Lorenz Büffel (46) gehört zur A-Liga der Ballermann-Stars - in diesem Sommer feiert er sein 20-jähriges Jubiläum.

«Stimmungssänger zu sein, ist mein Glück, ist mein Herzblut. Mehr kann ich nicht, mehr bin ich nicht, mehr will ich auch nicht», sagt der Österreicher der Deutschen Presse-Agentur auf seiner Jubiläumsparty Anfang März in Köln. Auf der Bühne ist Büffel ein Vollblut-Entertainer, der mit dem Publikum interagiert und den Außenstehende vielleicht mit dem Adjektiv «durchgeknallt» beschreiben würden.

Abseits der Ballermann-Partys gibt sich der Sänger geerdet und bescheiden. Mit Ehefrau Emily Gierten, die er 2019 im Megapark in El Arenal als Künstlerbetreuerin kennenlernte, und den Söhnen Leo (5) und Bruno (1) wohnt er inzwischen auf Mallorca. «Emily hat mich aus dieser Partyszene, in der dir jeder auf die Schulter klopft und mit dir ein Bier trinken will, etwas rausgeholt. Sie hat mir in der Zeit gezeigt, es gibt eine Familie und viel wichtigere Sachen als das.»

Wer steckt hinter Lorenz Büffel?

Hinter der Kunstfigur Lorenz Büffel verbirgt sich der in der Nähe von Wien geborene Stefan Scheichel. Nach einer Handwerksausbildung bei der österreichischen Bundesbahn verdient er sein Geld beim Radio in München und als Animateur im Senegal. Dort habe er vor 23 Jahren den «Bühnenwahnsinn» für sich entdeckt.

Bei einer späteren Station in einem Hotel auf Zypern wird er vom Kölner Comedian Bernd Stelter entdeckt, der dort zufällig mit seiner Familie den Urlaub verbringt. Er bringt Scheichel auf die Idee, zur Comedy-Academy nach Köln zu gehen. «Ich habe dort Stück für Stück angefangen, meine Welt auf der Bühne zusammenzubauen, aber schnell gemerkt, dass ich nicht so witzig bin, wie ich dachte. Comedy ist auch ein sehr hartes Pflaster, wo du wirklich abliefern musst.»

Mit Fahne und Hörner-Cap stampft Lorenz Büffel über die Partyschlager-Bühnen. Foto: Christoph Reichwein/dpa

Der Österreicher jobbt als Nachtwächter und in Bars, findet über den Karneval seine Liebe, sich zu verkleiden, und sucht 2006 sein Glück auf Mallorca. In der Partyhochburg «Megapark», bekannt für die Auftritte der Ballermann-Superstars Jürgen Drews und Mickie Krause, unterhält er als Animateur und Moderator das Publikum. Nebenbei veröffentlicht er schon Lieder, wie «Ich mach’ so gern die Anna nass», die aber noch kaum Beachtung finden.

Dieser Schauspieler steckt hinter dem Künstlernamen

Seinen Künstlernamen verdankt er dem «Falcon Crest»-Schauspieler Lorenzo Lamas (68), den er damals verehrt habe. «Büffel» resultiert eher aus einer Schnapsidee. «Es passt eigentlich nicht zusammen. Ich glaube, dass es trotzdem für mich als Partyclown gut ist, dass man sich erst mal fragt, woher der Name kommt. Spätestens, wenn man mich erlebt hat, sagt man: "Okay, in seiner Welt ergibt das Sinn".»

Die ersten zehn Jahre im «Megapark» bedeuten für den Büffelmann auch: Warten auf den ersten großen Hit, den Durchbruch. «Es ist bei uns das Wichtigste, einen Signature-Song zu haben, bei dem alle Leute sagen: "Das ist doch der mit diesem Lied".»

2016 ist es dann so weit. Nach Lorenzo Lamas ist es ein weiterer Schauspieler, der die Karriere Büffels maßgeblich beeinflusst. «Däpp, Däpp, Däpp, Johnny Däpp, Däpp, Johnny Johnny Däpp, Däpp, Däpp» dröhnt es in diesem Sommer aus allen Bars und Clubs der Playa und darüber hinaus.

Darum eignet sich Johnny Depp zum Ballermann-Hit

Depps ikonische Rolle als stets angetrunkener Pirat Jack Sparrow in «Fluch der Karibik» sei die perfekte Verbindung zu Mallorca gewesen, sagt Büffel heute. «Jedes Mal, wenn im Fernsehen Filme mit Johnny Depp laufen, werde ich verlinkt ohne Ende. Das heißt, das ist wirklich aufgegangen, diese Figur des Jack Sparrow mit Paradies und mit Urlaub zu verbinden.»

Der überraschende Erfolg des Partysongs, der in der Karnevalssaison 2017 auf Platz 28 der Single-Charts steigt, führt dazu, dass der «Däpp»-Sänger den echten Depp auf einer Pressekonferenz in Mönchengladbach treffen kann. Der US-Schauspieler sagt Büffel, er habe eine Techno-Version des Songs gehört.

«Das war für mich schon surreal. Als kleiner Stimmungssänger vor diesem Weltschauspieler zu stehen und der kennt auch noch deinen Song. Da habe ich damals schon gesagt: Was soll ich jetzt noch machen? Ich hab’ alles erreicht.»

Der »Johnny Däpp«-Sänger mit dem falschen Johnny Depp beim Jubiläumskonzert in Köln. Foto: Thomas Banneyer/dpa

Doch der Musiker landet weitere Hits, die größten kennen vermutlich auch Menschen, die dem Ballermann sonst wenig abgewinnen können: «Der Zug hat keine Bremse» (2022) und «Baila Baila» (2025), den Büffel unter anderem mit Mickie Krause singt und den viele Sportmannschaften als Kabinensong spielen. Die deutsche Frauen-Handballnationalmannschaft wählt ihn im Dezember bei der Weltmeisterschaft zu ihrem Team-Song.

Romantische Zukunftspläne

«Das ist schon geil. Aber Johnny ragt für mich und meine kleine Büffel-Welt einfach heraus, weil er mich überhaupt dazu berechtigt hat, auf die Bühne zu gehen und dort rumzustampfen», sagt der 46-Jährige. Auch in dieser Malle-Saison, die am Wochenende mit dem offiziellen Opening des «Bierkönig» so richtig losgeht, ist Büffel natürlich präsent.

Im «Megapark» feiert er mehrmals die Woche sein doppeltes Jubiläum. Außerdem bringt er sein erstes Album raus und treibt ein ganz besonderes Projekt an: Er möchte eine Kirche an der Playa eröffnen. Ähnlich wie in Las Vegas sollen sich dort liebestrunkene Ballermann-Touristen das Jawort geben. Auch nach 20 Jahren ist der Büffelmann vom Ballermann offenbar für wahnwitzige Ideen gut.