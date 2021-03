1600 Euro für Nichtstun: Die Ausschreibung für das „Stipendium für Nichtstun“ der Hochschule für bildende Künste Hamburg (HFBK) hatte ein weltweites Echo ausgelöst. Nun stehen drei Gewinnerinnen fest.

Eine brasilianische Aktivistin, die in ihrem Dorf Plastikmüll sammelt, eine Fernsehreporterin, die vier Wochen lang keine negativen Nachrichten mehr verbreiten will und ein afroamerikanischer Pastor, der nicht mehr hassen will: Die weltweite Resonanz auf die Ausschreibung für das mit einmalig 1600 Euro dotierte Stipendium für Nichtstun der Hochschule für bildende Künste Hamburg (HFBK) hat Initiator Friedrich von Borries positiv überrascht: „Ich bin total happy, umgangssprachlich würde man sagen geflasht“, sagte Borries am Donnerstag.

„Das Stipendium will die Mechanismen des Leistungsdenkens hinterfragen und dazu einladen, über die Verbindung der eigenen Lebenswirklichkeit mit dem Klimawandel und den gesellschaftlichen und politischen Strukturen nachzudenken“, erklärt Borries. Aus den 2864 Bewerbern aus 70 Ländern hat die Jury nun drei Gewinnerinnen ausgewählt – zufällig alles Frauen und zufällig alle aus Deutschland: Hilistina Banze, Mia Hofner und Kimberley Vehoff. Ihre Vorhaben und alle weiteren Einreichungen sind bis zum 18. Juli im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg (MK&G) in der Ausstellung „Schule der Folgenlosigkeit. Übungen für ein anderes Leben“ zu sehen. Die Ausstellung möchte die Besucher animieren, darüber nachzudenken, wer sie sind und was in ihrem Leben wichtig ist.