Bei sommerlichen Temperaturen wird ein Mädchen an einem Badesee in Marienhafe vermisst. Rund 80 Einsatzkräfte suchen mit Tauchern und Hubschrauber – am Ende kommt jede Hilfe zu spät.

Marienhafe (dpa) - Ein 13 Jahre altes Mädchen aus Marienhafe ist in einem Kiessee in dem ostfriesischen Ort ertrunken. Taucher bargen das Mädchen aus dem Gewässer, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittlungen zur Ursache des Unglücks dauerten an.

Am Nachmittag sei ein Notruf wegen eines vermissten Kindes an dem Badesee eingegangen. Bei sommerlichen Temperaturen hätten sich zu diesem Zeitpunkt zahlreiche Menschen an dem Gewässer aufgehalten.

Großeinsatz mit rund 80 Kräften

An dem Einsatz waren nach Angaben der Feuerwehr rund 80 Kräfte beteiligt. Neben mehreren Wehren der Samtgemeinde Brookmerland waren laut Polizei auch die DLRG, der Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber und Notfallseelsorger vor Ort. Bei der Suche seien zudem mehrere Boote und eine Drohne zum Einsatz gekommen.