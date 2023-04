«Ich hab mir das ja nicht ausgesucht. Ich kann nichts für», sagt sie pragmatisch. Ihr Rezept für ein langes Leben? Sport hält Charlotte Kretschmann fit - auch im Winter.

Kirchheim/Teck (dpa) - Die 113-jährige Charlotte Kretschmann macht sich nicht viel daraus, der wohl älteste Mensch in Deutschland zu sein. «Ich hab mir das ja nicht ausgesucht. Ich kann da nichts für», sagt sie. «Jeder Mensch kann den nächsten Tag erleben, da muss er selbst gar nichts für tun.»

Kretschmann, geboren 1909 in Breslau, lebt seit einigen Jahren in einem Seniorenheim in Kirchheim unter Teck südöstlich von Stuttgart und ist stolz, im hohen Alter noch so fit zu sein: «Mein Kopf stimmt 150-prozentig.» Nur der Rollstuhl macht ihr derzeit zu schaffen, sie will wieder ihren Rollator nutzen können und trainiert deshalb regelmäßig mit dem Physiotherapeuten.

Aber was ist das Geheimnis für solch ein langes Leben? «Der Sport war's, die Bewegung selbst im Winter», sagt Kretschmann heute. «Aber sicher auch meine glückliche Kindheit.»