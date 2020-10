Die New Yorker Behörden haben eine geplante Hochzeit mit möglicherweise mehr als 10.000 Gästen untersagt. Die für Montag im Stadtteil Brooklyn geplante Feier hätte gegen die in der Corona-Pandemie geltenden Versammlungsbeschränkungen verstoßen, sagte New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo: „Sie können heiraten. Sie können nur nicht tausend Menschen auf einer Hochzeit haben. Am Ende des Tages haben sie das gleiche Ergebnis. Und es ist auch noch günstiger“. Medienberichten zufolge handelte es sich um eine jüdisch-orthodoxe Hochzeit. In New York sind maximal 50 Teilnehmer bei Veranstaltungen zugelassen.

New York war im Frühjahr das Epizentrum der Corona-Pandemie in den USA. Mehr als 23.800 Menschen in der Stadt starben an den Folgen einer Infektion. Mit Ausgangsbeschränkungen gelang es den Behörden, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. In den vergangenen Wochen stieg die Zahl der Infektionsfälle jedoch wieder stärker an.