Nach den Konzertabsagen in Österreich spielt US-Superstar Taylor Swift in London vor zehntausenden Menschen. Bei ihrem Auftritt holt sie sich eine bekannte Unterstützung auf die Bühne.

London (dpa) - US-Sängerin Taylor Swift (34) hat sich in London prominente Unterstützung auf die Bühne geholt. Die Musikerin trat dort am Donnerstagabend erstmals wieder auf, nachdem mehrere Konzerte in Wien wegen Terrorgefahr abgesagt worden waren. Während des Konzerts in Großbritannien erschien nun Musiker Ed Sheeran (33) neben ihr, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete.

Sie sangen demnach gemeinsam das Lied «Everything Has Changed» und gingen dann über zu «End Game» und Sheerans Lied «Thinking Out Loud». Sheeran sei für sie wie ein zweiter Bruder, habe Swift gesagt. Sie spielte im Wembley-Stadion vor rund 90.000 Menschen. Dort sind noch vier weitere Konzerte geplant.

»Swifties« freuen sich vor dem Wembley-Stadion. Foto: Alastair Grant/dpa

Vergangene Woche waren ihre Auftritte in Wien abgesagt worden, weil Islamisten einen Terroranschlag geplant haben sollen. Die Musikerin hat sich zu den Ereignissen bisher nicht in der Öffentlichkeit geäußert. In London wurde sie von ihren Fans gefeiert. Nach den Konzerten in der britischen Hauptstadt sind im Herbst Auftritte in Nordamerika geplant.