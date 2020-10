Bei «The Masked Singer» singen Prominente in aufwendigen Bühnenkostümen um die Wette - bis sie aus der Show gewählt werden. In der neuen Staffel gibt es nun eine Neuerung: In Form von «Familie Erdmann».

Köln (dpa) - Die neue Staffel der ProSieben-Show «The Masked Singer» hat mit einer Überraschung begonnen: Erstmals traten zwei kostümierten Promis als Duo an. Es handelte sich um «Familie Erdmann», bestehend aus einem weiblichen und einem männlichen Erdmännchen.

Gemeinsam sangen die beiden Tierchen zum Auftakt der dritten Staffel der Show in Köln ein Duett. Moderatorin Sonja Zietlow (52) mutmaßte, dass unter den beiden Kostümen Sängerin Ina Müller und der Musiker Johannes Oerding stecken könnten. Im Netz wurde spekuliert, es könnte sich um Daniela Katzenberger und ihren Mann Lucas Cordalis handeln.

Dass es ein Weibchen der putzigen Tierart als Kostüm in der Show geben würde, war zuvor schon bekannt gewesen - der Auftritt des Männchens war dagegen eine Überraschung. Ein ProSieben-Sprecher bestätigte, dass das Duo nun zusammenbleiben werde.

Bei «The Masked Singer» singen Prominente in aufwendigen Bühnenkostümen um die Wette. Erst, wenn die Zuschauer sie aus der Show wählen, müssen sie ihre Masken ablegen. «Familie Erdmann» setzte sich in ihrem ersten Duell allerdings durch.

