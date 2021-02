Nach dem Mord an einem 28-Jährigen mit mehr als 100 Messerstichen hat das Landgericht Hannover ein junges Paar zu langjährigen Gefängnisstrafen verurteilt. Eine 26-Jährige muss für neun Jahre hinter Gitter, ihr 24 Jahre alter Freund für 14 Jahre. Außerdem werde die Unterbringung des 24-Jährigen in einer psychiatrischen Klinik angeordnet, sagte der Vorsitzende Richter am Dienstag. Das Opfer starb am massiven Blutverlust nach Verletzungen an Herz und Milz. Friedhofsgärtner fanden die verscharrte Leiche auf einem Friedhof in der Nähe des Tatortes.

Die Frau hatte das spätere Opfer im Internet kennengelernt, Anfang 2019 trafen sie sich erstmals. Nachdem der 28-jährige Bielefelder die Beziehung jedoch nach kurzer Zeit beendete, zeigte die Frau ihn wegen Vergewaltigung an. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld stellte das Verfahren allerdings ein. Im April 2020 lockte die Frau den Mann dann zusammen mit ihrem neuen Freund nach Hannover. In der Wohnung des 24-Jährigen überwältigten die beiden die Internetbekanntschaft zunächst mit Pfefferspray, dann töteten sie ihr Opfer äußerst brutal.