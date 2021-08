Ein Hausbesitzer hat in Österreich im Spülkasten seiner Toilette eine Schlange entdeckt. Die Freiwillige Feuerwehr Breitenfurt befreite das ausgewachsene Tier und ließ es im Wald frei, wie sie am Sonntag berichtete. Es handelte sich demnach um eine Äskulapnatter, die ungiftig ist. Der Hausbesitzer in der Region Mödling rund 25 Kilometer südlich von Wien hatte den WC-Kasten untersucht, weil die Klospülung nicht mehr stoppte. Wie die Schlange ins Haus kam, war zunächst unklar.