Es gibt Streitigkeiten, die verstehen vermutlich nur die Beteiligten – wenn überhaupt: Der Zwist zwischen dem Münchner Hofbräuhaus (mit „äu“) und dem Dresdner Hofbrauhaus (ohne „äu“) gehört definitiv dazu.

Elf Jahre ist es nun her, dass sich der Lebensmittelhändler John Scheller die sogenannte Wort-Bild-Marke für sein „Dresdner Hofbrauhaus“ beim Deutschen Patent- und Markenamt sicherte. Weil die Münchner bei internationalen Gästen, denen die Feinheiten der deutschen Sprache nicht so geläufig sind, eine Verwechslungsgefahr sehen, wehren sie seitdem gegen die Konkurrenz aus Sachsen.

Vergleich bleibt geheim

Außerhalb der beiden Landeshauptstädte, und vermutlich nicht einmal dort, hat lange niemand dem Streit ums „äu“ große Aufmerksamkeit geschenkt – bis er Mitte Februar das Landgericht München I erreichte. Die Richter hatten tatsächlich die geniale Idee, dass beide Parteien aufeinander zugehen. Man habe deshalb das Gespräch mit den Dresdnern gesucht, sagte ein Hofbräu-Sprecher am Donnerstag. Und dann geschah das Unfassbare: Man hat sich geeinigt!

Jetzt allerdings wird es wirklich kurios: Wie genau der Vergleich aussieht, will keiner der Beteiligten sagen! So bleibt vorerst im Dunkeln, wie das Dresdner Brauhaus künftig heißen wird. Denn dass die Münchner ihren Namen ändern werden, so viel ist durchgesickert, ist ausgeschlossen. Schließlich reicht er bis ins 16. Jahrhundert zurück. Prost!